«Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и это преступление не имеет срока давности», - заявил Президент Петр Порошенко во время в частые в церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее назад, в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но, я точно знаю, они уже не смогут повернуть назад колесо истории», - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что ежегодно поздней осенью к Национальному музею «Мемориал жертв Голодомора» приходят тысячи людей. «Они прибывают из разных уголков Украины и из дальних стран. Их приводит сюда желание почтить погибших и напомнить миру об одном из величайших преступлений ХХ века - о Голодоморе, устроенном Кремлем», - отметил Петр Порошенко.

По его словам, геноцид украинского народа был очень тщательно спланирован. «Им хотели решить навсегда Украинский вопрос, который веками не давало покоя России, и, откровенно говоря, до сих пор не дает. В начале тридцатых годов еще свежа была память об украинской национальной революции, век которой мы отмечаем в этом году. Наша революция оказалась слишком романтичной, слишком надеялась на мир и братство, слишком мало заботилась об армии. Поэтому и была подавлена нашествием с севера», - сказал он.

В то же время Президент подчеркнул, что национальное сознание, пробужденное революцией, осталось: «Российско-большевистская тирания без устали гасила тот огонь свободы, но он все равно то тлел, а то и загорался с новой силой». История Украины того периода, свидетельствует о большом количестве восстаний, потому что земледельцы не хотели отдавать зерно, хлеб даром, а украинизацию, которую Сталин рассматривал как временную подачку, национал-коммунисты воспринимали всерьез и энергично проводили, укрепляя нашу украинскую идентичность. «Сокровенные мысли миллионов выразило короткий лозунг Николая Хвылевого: «Прочь от Москвы!»- вместе с другим в нашей языковой стилистике того времени: «Даешь Европу», - напомнил Президент.

Он также привел слова Сталина из переписки того времени с Кагановичем: «Украину можем потерять». «Из страха и ненависти вырос замысел преступления. Сначала неправедным судом судили и уничтожили тех, кто дал возможность народу познать самого себя, кто объединял его вокруг ценностей и смыслов. А потом вообще спланировали убить всех, кто способен к сопротивлению. Убить только за то, что они украинцы ... За то, что уже самим фактом осознания себя отдельным народом ставят под угрозу существование империи», - отметил Глава государства.

«Исследователи на основе документов и свидетельств очень подробно описали, как спускались из Москвы нереальные планы хлебозаготовок, что обрекли Украину на массовый голод. Мы знаем, как происходило занесения сел на «черные доски». Это означало - окружение войском, запрет выезда, изъятия любой пищи и вымирания мужчин, женщин, детей. Да, они убивали не только взрослых. Убито и полтора миллиона детей», - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что Рафаэль Лемкин, автор самого термина «геноцид», один из тех, кто добился принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сделал следующий вывод: «Советский геноцид в Украине был не просто случаем массового убийства, но именно случаем геноцида, уничтожения не только отдельных людей, но и всей нации».

По завершении выступления Президент объявил всеукраинскую минуту молчания.

Глава государства вместе с женой установили к мемориальному знаку «Свеча памяти» композиции с зерном и зажженными лампадами и почтили память погибших во время голода 1932-1933 годов. Главы делегаций иностранных государства также установили композиции с зерном и зажженные лампадки к мемориальному знаку и почтили память жертв Голодомора.