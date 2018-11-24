На Одесском припортовом заводе начались задержки с выплатой заработной платы, из-за чего работники железнодорожного цеха сообщили руководству о прекращении выполнения своих обязанностей, передают Українські Новини.

«В связи с нарушением трудового законодательства (невыплатой заработной платы, согласно коллективному договору 06.11.2018) доводим до вашего сведения, что в случае невыплаты заработной платы 23 ноября переменный коллектив железнодорожного цеха прекращает обслуживание «ОПЗ» и контрагентов «Дельта Вилмар» и «Бориваж».

В дальнейшем требуем своевременной выплаты заработной платы», - говорится в письме председателя профсоюзного комитета ОПЗ от железнодорожного цеха, которое подписали более 50 человек.