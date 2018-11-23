Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера «Малайзийских авиалиний» на Донбассе в 2014 году, подали в пятницу иск против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Интерфакс.

«Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми», - сообщил, комментируя нидерландскому общественному телевидению подачу иска, адвокат Мейру Мева. Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

Ранее с призывом к России сотрудничать в выявлении правды обращался министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.