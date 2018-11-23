Часто бесперебойная работа электроприборов является важной частью или даже необходимым условием существования бизнеса. В таком случае полагаться только на основную сеть (стационарную) никак нельзя. Обязательно нужен резервный ввод в запасе. Резервным питанием может служить как переключение на запасную электролинию (от другой подстанции), так и генератор. Для своевременного переключения на другую линию или мини-электростанцию используют специальную систему – АВР.

Основная задача АВР

Что такое АВР и почему он так важен при использовании резервного электричества? Эта аббревиатура расшифровывается, как автоматический ввод резерва. Фактически, это распределительное устройство. Основные его функции – ввод, коммутация и распределение тока. То есть, если возникли проблемы с энергоснабжением – в сети отключили электричество из-за аварии, или это плановое отключение, или параметры стационарной электросети резко понизились, то АВР срабатывает мгновенно. Его задача – сразу же переключить всех подключенных потребителей тока на резерв.

Если совсем просто, то переключатель ввода резерва (АВР) проделает за вас всю работу. Вам не нужно присутствовать и включать генератор или другой резерв самому. Автоматика выполнит этот процесс самостоятельно, без вашего вмешательства. Причем, молниеносно, в таком темпе, что электрооборудование заминки даже не замечает.

Если говорить о бытовых потребностях, то это значит, что холодильник не потечет, морозилка не разморозится, насос продолжает качать в дом воду, а блок питания газового котла не отключается, обогрев дома в норме. Удобно, нет никаких проблем с электричеством. Если в стационарной сети возобновится подача тока, то автоматика для генератора снова переключит все линии питания домашних приборов на основную сеть.

В ракурсе предприятий непрерывное питание еще более важно, чем в домашних условиях Ведь нередко технологический процесс выработки того или иного продукта перерывать нельзя, электрическое оборудование должно работать непрерывно. Без установки качественного АВР обойтись невозможно, ибо промедление подаче электричества грозит убытками в бизнесе.

Какие бывают разновидности автоматического ввода резерва

Виды АВР зависят от их назначения и применения. Классифицируются они по:

Фазности. Трехфазные применяются на предприятиях, цехах, в мастерских, где задействована трехфазная сеть на 380 Вольт. Однофазная сеть, с напряжением 220 Вольт требует однофазного АВР. Именно такие блоки осуществляют переключение на однофазный генератор.

Количеству вводов. В основном, резервных секций две. Но есть системы и с тремя и больше независимыми друг от друга линиями. Они предназначены также для большого производства.

Величине напряжения. Большинство работает с напряжением до 1000 Вольт. Но есть и специальные блоки автоматического переключения для высоковольтных цепей.

Мощности подключенной нагрузки. Бытовые маломощные используются для домашних резервов, более мощные – для большого количества мощного оборудования.

Времени срабатывания. Чем короче этот термин, тем выше качество вашего блока автоматики.

Как работает АВР

Принцип работы автоматики заключается в определенных последовательных действиях. При исчезновении тока в основной сети, она отключает ее и дает сигнал генератору (или другому резерву, запасной линии). Если речь идет о мини-электростанции, то встроенный блок автоматического запуска генератора запускает электростартер. Он включает двигатель. Генератор начинает вырабатывать электроэнергию и подавать ее подключенным потребителям.

Получается, что для того, чтобы осуществить переключение, ваш АВР должен отслеживать параметры сети. Для этого используют реле напряжения или цифровые блоки управления. При нормальной работе сети контакты реле разомкнуты, ток поступает к приборам из основной сети. Если напряжение исчезает, реле перестает получать ток, его контакты замыкаются. Нагрузка сразу же переходит на другую линию – резервную.

Подобная схема с одним реле – самая простая. Ее называют односторонней. Она демонстрирует основные функции АВР. Однако, подключение можно усложнять, используя несколько реле. Схема становится двухсторонней. Часто используется на производствах, в промышленном энергоснабжении.

Особенности АВР, у которых контролерами выступают не реле, а микропроцессоры, заключается в их надежности и высокой скорости срабатывания. Но стоят они дороже, да и ремонт сложной цифровой электроники обойдется недешево. Поэтому обычные автоматические блоки (с контактным реле в роли контролера) более популярны и распространены.