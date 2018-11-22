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Комиссия, занимающаяся расследованием крушения самолета Су-27 во время международных учений в Украине, не исключает ошибки пилота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Минобороны.

На сегодняшний день, согласно Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов, расследование авиационной катастрофы с воздушным судном Су 27 осуществляет комиссия Главной инспекции Министерства обороны, пояснил собеседник агентства.

«Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилота с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений - у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс - наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су - 27 значительно более тяжелая машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет», - сообщил источник в Минобороны.

Комиссия должна закончить свою работу 20 - 25 декабря этого года.

Как сообщал ForUm, 16 октября около 17:00 на территории Винницкой области недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27Оба пилота погибли.

Командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Катастрофа произошла во время международных авиационных учений «Чистое небо-2018», которые начались 8 октября на аэродроме Староконстантинов на Хмельнитчине.

Прокуратура отрабатывает 4 основные версии трагедии.
ForUm

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