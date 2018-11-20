также в разделеОбщество
20 ноября. Картина дня 8
МинВОТ: Керченский мост начал смещаться 149
Порошенко поручил наградить пограничника, погибшего от наезда авто контрабандистов 11
В Ливии освободили троих украинских моряков 12
В Украине изучают обстоятельства поездки в Крым сына чешского премьера 17
Президент наградил Сущенко орденом «За мужество» 16
Кабмин ожидает получить от повышения цен на газ 9 миллиардов 14
США попросили: Нацгвардия не дала американское оружие «Азову» 25
Все больше украинцев признают Голодомор геноцидом 18
Мэр Херсона назвал СБУ имя возможного заказчика убийства Гандзюк 50
ВР решила переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую 27
Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий 20
Полиция задержала мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочерей 44
Известный украинский танцор: Я вижу в Путине свет 67
Холодницкий: Рада заблокировала следствие по Березкину 13
В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает 42
Ассоциация водоканалов бьет тревогу: Украина может остаться без питьевой воды 103
МВД показало вертолеты для спасателей и Нацгвардии 67

Фильм «Переломный момент: Война за демократию в Украине» поборется за «Оскар», сообщает пресс-служба Госкино.

«Документальная лента о Революцию достоинства и русской оккупации Крыма и Донбасса, созданная украинским режиссером Олесем Саниным и американским оскароносным документалистом Марком Харрисом, вошла в лонг-лист претендентов на премию Американской киноакадемии за лучший документальный фильм», – гвоорится в сообщении.

Лента охватывает период 2013-2016 годов. В нем собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги