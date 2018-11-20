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По итогам обмолота 96% площадей урожай зерновых уже превысил исторический максимум, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 19 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,3 млн га (или 96% к прогнозу) и намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га (в 2017 - 41,8 ц/га).

«Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий высокий показатель 2016 года», - прокомментировал первый замминистра Максим Мартынюк.

По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 млн тонн.

На сегодня кукуруза, обмолоченная на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 - 52,3 ц/га), что также является самым высоким достижением в истории независимого государства.

Кроме того, впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника.

По состоянию на 19 ноября, подсолнечник обмолочен на площади 6 млн га или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 - 20,1 ц/га).

Соя собрана с площади 1,7 млн га или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 - 19,2 ц/га).
ForUm

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