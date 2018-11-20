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Спецслужбы России с помощью своих пранкеров вредят имиджу Украины в США, заявил украинский посол Валерий Чалый в комментарии Голосу Америки.

«Мы имеем свидетельство системной работы, - убежден посол. - Если раньше это были отдельные случаи – вы помните, это было разговор – выуживание информации от министра энергетики США, от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах».

Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, отметил Чалый.

«За неделю несколько звонков – три губернатора, два мэра городов - это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и это действует не один человек. Более того такая информация собирается системно соответствующими службами», - отметил он.

Также, по словам посла, есть информация о письмах якобы от имени официальных лиц Украины должностным лицам семи различных штатов США.

По мнению Чалого, пранкеры преследуют три цели: усложнить работу посольства,

повредить имиджу «Украины, посла, посольства», получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера, и повлиять на политические решения.
ForUm

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