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Президент Петр Порошенко поприветствовал инициативу по усилению помощи со стороны Евросоюза на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.

«Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства», - отметил Порошенко в Facebook.

Президент выразил благодарность странам Европейского Союза за поддержку Украины в противодействии российской агрессии. «Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья», - подчеркнул Глава государства.

«Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины», - добавил Порошенко.
ForUm

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