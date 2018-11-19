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Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание El Confidencial.

«Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой», - пишет газета.

На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

 


 

 
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