Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних копалин для угоди з Трампом

Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних копалин, а також родовищ. Це потрібно для реалізації угоди зі США й дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших мінералів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, перелік корисних копалин і компонентів стратегічного значення містить 11 пунктів: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

До переліку корисних копалин і компонентів критичного значення віднесли 28 корисних копалин, які також включають і корисні копалини стратегічного значення. Тож, окрім вище зазначених, це також руди ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.

60 родовищ корисних копалин надаватимуться в користування шляхом проведення аукціону. Це ділянки з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

А 26 надр і родовищ із покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

В уряді наголосили, що рішення спрямоване на захист національних інтересів, посилення обороноздатності держави й створення прозорих механізмів доступу до надр.

Крім того, затвердження переліків потрібне для реалізації угоду між Україною та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.

Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів: