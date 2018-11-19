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В ночь на 19 ноября на столичной Троещине в результате конфликта со стрельбой трое местных жителей получили огнестрельные ранения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие произошло ночью на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.

На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы.

Сотрудники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического действия. Один из пострадавших после получения первой помощи оставил медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Усилия полиции направлены на задержание злоумышленника. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

 
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