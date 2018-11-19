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Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

«Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству», - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС за такой оценкой.
ForUm

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