Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС сегодня в Брюсселе рассмотрит последние события на востоке и юге Украины, в частности ситуацию в Азовском море и псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября. Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, передает УНИАН.

«В понедельник, 19 ноября, министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече Совета Евросоюза обсудят вопросы, связанные с Украиной. Председательствовать на встрече будет высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини», - говорится в сообщении. «Министры обменяются мнениями по поводу последних событий в Украине.

В частности, они обсудят ситуацию в Азовском море и «выборы» в так называемых «ЛНР» и «ДНР», которое состоялось 11 ноября. Также министры могут коснуться вопросов, связанных с процессом реформ в Украине и поддержкой Евросоюза в этом», - сообщили в представительстве. Европейские дипломаты напомнили, что во время саммита, который состоялся в Брюсселе 9 июля, Евросоюз в очередной раз заявил о своей непоколебимой поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках границ, признанных международным сообществом.

Также Евросоюз и Украина подтвердили свои непрерывные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, основываясь на Соглашении об ассоциации.

Также ЕС признал весомый прогресс, которого Украина достигла в процессе реформ. Он является крайне важным для удовлетворения потребностей украинских граждан и укрепления устойчивости Украины перед внешними проблемами, с которыми она столкнулась. «Во время Совета ассоциации, который запланирован на 17 декабря, ЕС и Украина будут иметь возможность ознакомиться с прогрессом во внедрении реформ. Также обе стороны обсудят другие важные вопросы двустороннего и мирового сотрудничества», - говорится в сообщении.

Последний раз вопрос Украины во время встречи Совета ЕС министры обсуждали 19 марта - после визита Могерини в Киев, который состоялся 11-12 марта.

Напомним, ранее корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении пятерых лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.