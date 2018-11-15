Президент Петр Порошенко обвинил заместителя главы АП Алексея Филатова в неспособности «решать вопросы» с судьями Верховного суда. Об этом сообщается на странице Агент Катерина в Facebook.

«Судебная реформа удалась. Почти удалась. На днях в АП был большой скандал - Петр Алексеевич с удивлением узнал, что Верховный суд ему не подчиняется. Как рассказала по секрету коллега, Порошенко на совещании раскричался на Алексея Филатова, обвинив того в неспособности «решать вопросы» с судьями ВС. Филатов обиделся, заявил, что в таком тоне разговаривать не будет, и выбежал из кабинета. Беда у Петра Алексеевича – раньше просто ничего не делали, а теперь еще и не слушаются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта история разворачивается на «очень забавном фоне». «Именно Алексей Филатов, чтобы скрыть свои доходы и не показывать декларацию, пролоббировал одно интересное решение: недавно появилось письмо НАПК, согласно которому АП - это не государственная структура, а… патронатная служба. Так что следим за тем, как Денис Бигус будет в слезах искать декларацию Алексея Филатова», – сказано в сообщении.

Любопытно, что сам Денис Бигус в комментарии на своей странице в Facebook подтвердил информацию о письме НАПК, согласно которому руководителям администрации Петра Порошенко больше не нужно подавать декларацию о доходах.