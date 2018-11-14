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Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г. Сдерот, г. Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов», – говорится в сообщении.

В случае объявления воздушной тревоги, гражданам Украины, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуется безотлагательно укрыться в бомбоубежище.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуют обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону «горячей линии» + 972 546-676-782, адрес электронной почты [email protected]; или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38(044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected].

Напомним, 12 ноября через сектор Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет. В Израиле в результате ракетного обстрела пострадали более 50 человек.
ForUm

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