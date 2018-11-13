В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа уже пострадали 53 человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную медицинскую службу Израиля Magen David Adom (MDA)

«Итоги по состоянию на 01:15 (по местному времени). С 16:30 до 01:15 команды MDA находились в состоянии повышенной готовности и оказали медицинскую помощь 53 раненым, среди них: двое в критическом состоянии - (солдат), ранена шрапнелью и 60-летняя женщина, один человек получил ранения средней степени тяжести, 23 - легкой степени тяжести, 27 человек пострадали от шока», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что после 16:00 через сектор Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет. Десятки ракет были сбиты системой ПРО «Железный купол». Большинство ракет упали на открытую местность.

ВВС Израиля в свою очередь нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории.