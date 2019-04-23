также в разделеОбщество
Военнопленным морякам впервые разрешили позвонить домой 1
МВД вернуло Франции похищенную картину Синьяка 5
В Николаеве военный-контрактник украл из части три автомата и взрывчатку 6
Порошенко назначил 86 судей местных судов 27
Гелетей: Перенос АП из здания на Банковой – не лучший вариант 23
Суд оставил Бельбаса главой «Спецтехноекспорта» 12
Мэр Черновцов восстановился в должности через суд 9
НАБУ проверило детективов, фигурировавших в расследовании о хищениях в оборонке 9
Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ 25
Мать пленного волонтера: Почему Медведчуку запретили освобождать пленных? 19
ГПУ: Обыски в НАБУ связаны с делом о хищениях в оборонке 41
РФ дезориентирует GPS-навигацию в Крыму и в Черном море 125
Саакашвили готов «еще немного потерпеть» пока его впустят в Украину 25
У пленного моряка Сороки после операции не функционируют четыре пальца 24
22 апреля. Картина дня 66
Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах 29
Коломойский рассказал, когда вернется в Украину 358
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП 40

Следователи теруправления Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Установлено, что в 2015 году Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации участников АТО.

Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

По данным следствия, бывший председатель Госслужбы, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Таким образом, экс-руководитель ведомства длительное время не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных. Стоит отметить, что должность подозреваемого относится к должностям госслужбы категории А.

Следователи ГБР совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2772 грн.
7
Теги