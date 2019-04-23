Следователи теруправления Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Установлено, что в 2015 году Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации участников АТО.

Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

По данным следствия, бывший председатель Госслужбы, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Таким образом, экс-руководитель ведомства длительное время не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных. Стоит отметить, что должность подозреваемого относится к должностям госслужбы категории А.

Следователи ГБР совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.