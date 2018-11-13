Уроки истории суровы, но справедливы. Далеко не все политики используют этот очевидный тезис как аксиому в собственной деятельности...

...Поэтому и война, к сожалению, остается одним из средств продолжения политики.

Первая мировая война стала последним событием в истории «старого мира», именно 11 ноября 1918-го была подведена черта (на первом фото: Компьенское перемирие — договор о прекращении военных действий между Антантой и Германской империей, который ознаменовал завершение Первой мировой войны. – Ред.) – и «новый мир» начал возводиться на обломках бывших империй. Однако, современность доказывает: далеко не все из тех проблем решены до сих пор, далеко не всем мировым лидерам нравится общий порядок и место их стран в нем. А что касается Украины – то война продолжается и поныне. Ведь Россия, в которую она входила, единственная из мировых империй, которая до сих пор не способна отречься от имперских фантазий, а значит не признает и украинское право на вхождение в семью независимых государств, образованных на месте демонтированных империй.

Что делили сто лет назад?

Ответ на этот вопрос наиболее точно сформулировал Владимир Ильич Ленин, метко и справедливо охарактеризовав Мировую (тогда еще без номера) войну как «империалистическую». Действительно, главные ее участники – мировые империи, эпоха расцвета которых длилась уже третье столетие – сражались между собой за новые территории и ресурсы, только Сербия и Бельгия в прямом смысле защищали свое право на существование, все остальные – хотели отобрать у соседа себе.

Были ли правые и неправые в том конфликте? Кто имел моральное преимущество? Опять-таки – ответы отрицательные: ни одна из великих держав не принимала в расчет не то что другую позицию, не говоря уже об интересах народов, покоренных когда-то при строительстве империй. Все это умножалось на шовинизм и взрывалось невиданной прежде ненавистью друг к другу именно европейцев, которые считали себя основателями мировой цивилизации и культуры. Война, срок которой все ее участники рассчитывали «где-то на полгода», за четыре с лишним года разрушила Европу как таковую, в прямом смысле этого слова, современники не могли поверить в то, что непонимание и отсутствие диалога могут зайти настолько далеко.

Каждая сторона ставила себе задачи, выполнить которые не была способна. Великобритания хотела безусловного признания и закрепления своего лидерства в мировой экономике (благодаря ресурсам колоний) и технологическом развитии, Франция и Германия поставили себе цель обоюдное уничтожение как таковое, Австро-Венгрия хотела (неизвестно, правда, для чего) расширить и без того сложное, трудно управляемое «лоскутное одеяло» своего государства, добавив к ней балканские народы, Османская Порта почему-то решила вспомнить времена, когда она была способна угрожать всей Европе, Сербия и Болгария мерялись, кто из них может быть гегемоном на Балканах, Россия – в очередной раз заболела верой, что наконец сможет реализовать свою навязчивую мечту о контроле над Босфором и Дарданеллами.

Иррациональность каждой из перечисленных целей очевидна не только с высоты сегодняшнего дня, уже тогда, довольно скоро после начала всемирной бойни, стало понятно – эта война просто уничтожит существующий мировой порядок как таковой, а участников мясорубки история просто «спишет» по неактуальности. Так и вышло – четыре империи – Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская с этой войны в прямом смысле «не вернулись». С победителями – Британской и Французской империями это произошло на историческое мгновение позже, в течение следующих двух-трех десятилетий. И не в последнюю очередь потому, что с войной 11 ноября 1918 года покончено не было: победители решили «отыграться» на побежденных «по полной» и открыв этим дорогу милитаризму, тоталитаризму, фашизму и нацизму. Побежденных подтолкнули к попытке пересмотра итогов Мировой войны, они сделали ее Первой мировой, начав Вторую.

Да, «новый мир», якобы простившийся с собственным прошлым, пытался создать механизмы недопущения подобных конфликтов, но Лига наций очень быстро превратилась в «междусобойчик», а новые тоталитарные монстры – что Германия, что СССР – презрели все эти попытки «международного сообщества» держаться в рамках и играть по правилам. Право силы снова становилось универсальным средством решения всех вопросов – Гитлер и Сталин может и не были большими интеллектуалами, но делать выводы они были вполне способны.

Собственно, какие выводы сделала Европа через сто лет? Ответ неоднозначен, но все же, кажется, положительный. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель вместе возлагают венок на мемориале всем погибшим как знак того, что повторения ужасов войны не должно быть. Однако присутствие на мероприятиях Владимира Путина эту уверенность значительно снижает.

Украина: сто лет в «объятиях смерти»

«Украинское измерение» Первой мировой – это история о братоубийственной войне как таковой. Украинцы были разделены между Россией и Австро-Венгрией, миллионы были мобилизованы в "свои" армии и вынуждены воевать между собой. Кстати, показательно и поведение украинской общественной элиты, полностью поддержавшей свои имперские правительства. И довольно парадоксально читать сейчас статьи Симона Петлюры, Ивана Франко, присягавших на верность императорам Николаю и Францу-Иосифу, где и призвали украинцев «достойно выполнить свой долг».

Украина стала главным театром военных действий Восточного фронта Мировой войны. Именно здесь русская армия в 1914-м провела масштабное наступление, что позволило Романовым временно оккупировать Галицию и Буковину и, кстати, спасти Францию от реально быстрого разгрома. Но уже в 1915-м именно в Галиции произошло одно из крупнейших военных поражений России в этой войне – и пришлось отдать и Львов, и Черновцы. И после этого никаких побед на Восточном фронте Россия уже не имела, война стала настоящим испытанием и в конце концов поставила точку в существовании монархии. Но не империи...

Новая республиканская власть в Петрограде и Москве не считала, что свобода нужна всем народам, не только российскому. И поэтому украинская государственность в революционные годы натолкнулась на яростное сопротивление России. В «украинском вопросе» непримиримые враги – красные и белые – были на удивление едины. Но большим «демократом» в этом вопросе был опять-таки тот же Ленин: на словах он был за право «право наций на самоопределение», а по делам – среди политических партий в Украине не было только большевиков. Эсеры, меньшевики, кадеты – все имели или «украинскую» версию, или соответствующие союзнические структуры, только большевики даже для вида не делали «украинского филиала», а КП(б)У – и та была создана официально в Москве. То же самое имеем и сейчас: Россия маниакально не может отпустить Украину из «объятий смерти», причем объяснение этого нежелания чисто иррациональное – должно быть только по-нашему и все.

В апреле этого года европейская версия журнала TIME поместила на обложку своего номера фото президента РФ Владимира Путина с короной на голове

Империи не жизнеспособны в современном мире. И выживает и делает успехи как раз тот, кто умеет вовремя остановиться и посмотреть прежде всего на себя, усовершенствовать собственную жизнь, сделать ее действительно качественной и конкурентоспособной. Так всегда делали США, но они и были основаны как антиимперия, к этому через огромные потери пришли Великобритания, Франция, Германия и Япония. Приоритет внутреннего развития и через него выход в лидеры – естественны для нынешних Китая и Турции. И вот этот современный мир и имеет шанс на успех. Тот же, кто до сих пор уверен, что настоящая сила в ракетах и захвате чужого, обречен на поражение.

Столетие окончания Первой мировой для Украины – это век борьбы за свободу и независимость. Она продолжается для нас, эта война. И фронт ее сейчас не только на Донбассе, он проходит везде – в общественном мнении, в СМИ, в политических «раскладах». Надо следить, враг использует каждую возможность для реванша и возвращения Украины в «объятия смерти». А в них, как известно, жизни для нас нет априори...