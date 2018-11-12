также в разделеОбщество
Во Львове требуют наказать польских ультрас за акцию на Лычаковском кладбище 9
В Украине планируют запретить маршрутки без ремней безопасности 8
Грицак: Оккупанты нарисовали необходимые цифры своим марионеткам в ОРДЛО 10
В декабре украинцев ждут дополнительные выходные и рабочие субботы 16
Луценко: Коррупция – одна из самых больших проблем Украины 9
Один из крупнейших аэропортов мира перешел на корректное название Киева 25
Во время «выборов» жителям ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами 12
Экс-помощника нардепа арестовали по делу Гандзюк 42
Делегаты Курултая предложили исключать из Меджлиса за коллаборационизм 27
В РФ заявили о задержании агента СБУ 21
Члена ВККС обвиняют в злоупотреблении служебным положением 31
Рева: Муниципальная няня не лишит права на декретные выплаты и отпуск 52
ЦИК: «Выборы» на оккупированной территории Донбасса – нелегитимны 90
НАБУ составило антирейтинг дел, которые «путешествуют» по судам 48
В УПЦ КП опровергли информацию о переносе Рождества после томоса 62
В полтавском селе снесли памятник Ленину, который «берегли» местные жители 53
Украинец создает анонимную социальную сеть для людей, переживших травмы 38
Медики поделились правилами употребления алкогольных напитков 85

Во время заседания Совета регионального развития в Киеве Президент Петр Порошенко поздравил с днем ​​рождения генерал-майора Вооруженных сил Украины, начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Героя Украины Игоря Гордийчука.

«Сегодня день рождения настоящего символа новой Украины, Героя Украины Игоря Гордийчука. Ему исполнилось 46 лет», - сказал Глава государства и предложил присутствующим на заседании Совета регионального развития поздравить Героя с праздником.

Участники собрания поддержали предложение и стоя приветствовали воина аплодисментами.

Президент пожал офицеру руку и выразил наилучшие пожелания в день рождения. «Служу украинскому народу», - ответил на приветствие Гордийчук.

Летом 2014 года под руководством Гордийчука была взята стратегическая высота Саур-Могила. Он все время корректировал огонь артиллерии, даже тогда, когда высоту зажал в плотное кольцо враг, а наша артиллерия под давлением противника отступила на расстояние до 40 км и уже не могла пользоваться данными группы. Враг штурмовал высоту днем и ночью, но все атаки были отбиты. 25 августа 2014 года, после 12 суток обороны Саур-Могилы, Гордийчук дал приказ об отступлении. Группа прошла по тылам врага более 60 км и присоединилась к нашим подразделениям под Многополье, но оставалась в окружении.

29 августа было принято решение идти на прорыв. В автомобиль, в котором ехал Гордийчук, угодил снаряд. Осколок попал военному в затылок. Несмотря на это, Игорь Гордийчук пытался координировать бой, однако от кровопотери потерял сознание. Российские военные захватили наших бойцов в плен, а оказать Гордийчуку медицинскую помощь отказались. Сказали: «Он и так дойдет». Вопреки всему он выжил. Прошел длительную реабилитацию и сейчас служит государству по мере своих возможностей, показывая пример молодым военным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги