Во время заседания Совета регионального развития в Киеве Президент Петр Порошенко поздравил с днем ​​рождения генерал-майора Вооруженных сил Украины, начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Героя Украины Игоря Гордийчука.

«Сегодня день рождения настоящего символа новой Украины, Героя Украины Игоря Гордийчука. Ему исполнилось 46 лет», - сказал Глава государства и предложил присутствующим на заседании Совета регионального развития поздравить Героя с праздником.

Участники собрания поддержали предложение и стоя приветствовали воина аплодисментами.

Президент пожал офицеру руку и выразил наилучшие пожелания в день рождения. «Служу украинскому народу», - ответил на приветствие Гордийчук.

Летом 2014 года под руководством Гордийчука была взята стратегическая высота Саур-Могила. Он все время корректировал огонь артиллерии, даже тогда, когда высоту зажал в плотное кольцо враг, а наша артиллерия под давлением противника отступила на расстояние до 40 км и уже не могла пользоваться данными группы. Враг штурмовал высоту днем и ночью, но все атаки были отбиты. 25 августа 2014 года, после 12 суток обороны Саур-Могилы, Гордийчук дал приказ об отступлении. Группа прошла по тылам врага более 60 км и присоединилась к нашим подразделениям под Многополье, но оставалась в окружении.

29 августа было принято решение идти на прорыв. В автомобиль, в котором ехал Гордийчук, угодил снаряд. Осколок попал военному в затылок. Несмотря на это, Игорь Гордийчук пытался координировать бой, однако от кровопотери потерял сознание. Российские военные захватили наших бойцов в плен, а оказать Гордийчуку медицинскую помощь отказались. Сказали: «Он и так дойдет». Вопреки всему он выжил. Прошел длительную реабилитацию и сейчас служит государству по мере своих возможностей, показывая пример молодым военным.