Небезпека зростає: під Києвом лісова пожежа розтягнулась на кілометри

Увечері 24 серпня у Вишгородському районі Київської області спалахнула масштабна лісова пожежа. За інформацією Головного управління ДСНС України у Київській області, полум'я охопило значну територію лісового масиву поблизу села Богдани, а фронт вогню простягається на кілька кілометрів. Гасіння ускладнюють сильний вітер, задимлення та висока температура повітря.

До боротьби з вогнем залучили рятувальників Київщини, Києва та інших областей, а також працівників державного підприємства «Ліси України».

Додатково пожежу допомагає гасити авіація ДСНС.

Як повідомляло раніше ForUa, в Чорнобильській зоні відчуження ліквідували пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та валежнику.