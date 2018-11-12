Единая поместная церковь не рассматривает вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря, заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

«Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих «новостей» как «факт», что единая Поместная УПЦ якобы «будет использовать новый стиль» церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине. Ведь известно, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных убежденных оппонентов», - написал он в Facebook.

В прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводили к разделению в церквах, даже к расколам, длящимся десятилетиями.

«Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований в этом в томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось», - подчеркнул архиепископ.

«Распространение информации о якобы внедрении в связи с предоставлением томоса «нового стиля» - информационная провокация с московским корнями», - добавил он.

Зоря напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос томоса и автокефалии с этим никак не связан.