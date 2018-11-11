Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из-за взрывов на арсеналах за последние три года к ответственности привлекли более 75 военных, пишет «Слово и Дело».

Полторак сообщил, что из-за проблем с финансированием по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я притянул 75 людей к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», - сказал Полторак.

Как сообщалось ранее, взрывы на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области были спровоцированы диверсией.