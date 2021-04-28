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Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Болгарские СМИ обратили внимание на общие детали в четырех случаях взрывов. Первый произошел 12 ноября 2011 года на складе, где хранились вооружения, предназначенные для экспорта в Грузию, передает Интерфакс.

Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине.
ForUm

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