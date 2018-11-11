В воскресенье, 11 ноября, в Киеве сломался фуникулер. На данный момент транспорт закрыт для пассажиров.

Авария случилась около 14:30. Об этом Информатор узнал по прибытию на место.

Людям, которые находились в поезде, пришлось выйти из него и по рельсам спуститься вниз к Почтовой площади. Фуникулер поднимался вверх к Владимирской горке. Он остановился на выезде из туннеля и не смог двигаться дальше.

Достопримечательность столицы закрыли и вывесили объявление, что по техническим причинам он не работает.

Причина поломки пока неизвестна. Также нет информации, как скоро фуникулер починят и снова откроют на вход. Сотрудники «Киевпасстранса» советуют планировать поездки по другому маршруту.

Как сообщалось ранее, столичный фуникулер с 17 июля по 23 августа не работал в связи с техническим осмотром, проведением регламентных работ и испытаний.