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В Киеве и области правоохранители обнаружили две специально оборудованных нарколаборатории, которые занимались выращиванием марихуаны методом «гидропоники» с последующей переработкой и фасовкой для сбыта, передает РБК-Украина.

Сообщается, что работники управления противодействия наркопреступности в городе Киеве задержали четырех членов преступной группы. Задержание происходило по уголовным производством, которое было начато по ч. 2 ст. 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств)

«Полицейские установили, что в помещениях арендованных гаражей в Киеве и Киевской области фигуранты оборудовали две нарколаборатории. В частности, помещения были оснащены специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температуры и питания растений минудобрениями. Затем уже готовые соцветия каннабиса правонарушители фасовали для дальнейшей реализации заказчикам», - рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли более 10 кг измельченного каннабиса, а также было изъято 22 куста конопли, которые находились в горшках. Также по адресам проживания подозреваемых полиция изъяла ружье, пистолет, охотничий карабин, револьвер с признаками переделки, гранату РГД-5, а также большое количество патронов, дымовые шашки.

Заместитель начальника управления противодействия наркопреступности в Киеве Юрий Контвицкий сообщил, что подозреваемые, которые наладили преступный наркобизнес, являются личности в возрасте от 28 до 53 лет.

«В настоящее время мы проводим дальнейшие оперативные мероприятия и обыски с целью установления всех участников наркогруппировки», - рассказал Контвицкий.

Сумма изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 2 млн. гривен.

Как сообщалось ранее, в Киеве правоохранители задержали сотрудника СИЗО за сбыт наркотиков среди заключенных.
ForUm

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