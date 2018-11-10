Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали хищение сырья из нефтепровода в Черниговской области, которое злоумышленники выкачивали в автоцистерны и вывозили за пределы области для продажи на «черном» рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники обустроили незаконную врезку для перекачки нефти на одном из участков нефтепровода. Продукцию загружали в автоцистерны и вывозили за пределы области для реализации на «черном» рынке.

Согласно заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии погиби 60 человек.