также в разделеМир
Huawei готовит полностью безрамочный смартфон со скрытой селфи-камерой 5
И.о. генпрокурора США работал на фирму, обвиненную в мошенничестве 8
В результате взрыва боеприпасов в Турции пострадали 25 военных 9
Kymco снабдила электробайк шестиступенчатой коробкой передач 9
США прекращают поддержку коалиции в Йемене 18
Новое поколение Audi TT станет четырехдверным купе 12
Суд запретил компаниям Nord Stream и Nord Stream 2 осуществлять выплаты «Газпрому» 27
Ближайшая геомагнитная буря может вывести из строя спутники на орбите нашей планеты 43
В Греции рухнула часть автомобильного моста 18
Ученые смогли удешевить производство водородного топлива для автомобилей 21
В Калифорнии бушуют пожары: 9 погибших, 35 пропали без вести 18
Елизавета II запретила Маркл надеть на свадьбу российские изумруды 48
Клип Linkin Park набрал миллиард просмотров на YouTube 88
Полковник австрийской армии признался в шпионаже на Россию 39
Трамп ужесточил правила получения убежища для нелегалов 36
Из-за шпионского скандала посла Австрии вызвали в МИД РФ 27
В Мельбурне мужчина напал с ножом на полицейских и прохожих 21
Глава МИД Австрии отменила визит в РФ из-за задержания российского шпиона 48

The New York Times имеет коллекцию фото, которая оценивается от пяти до семи млн физических экземпляров. Изображения содержат чрезвычайно ценную информацию об истории человечества XIX-XX веков, но их очень легко повредить, пишет pingvin.pro.

Например, в 2015 году архив пережил затопления. Чтобы защитить фотографии, The New York Times оцифровывает его вместе с Google.

Журналисты сканировать все изображения, а вот их дальнейшую классификацию сделает искусственный интеллект «Корпорации Добра». Многие фотографии содержат контекстную информацию на обратной стороне. Речь идет о времени, условиях и месте съемки. Times с помощью технологии Google создала систему, которая распознает и обрабатывает рукописные заметки с обеих сторон каждого фото.

Помощь ИИ Google нужна, чтобы найти скрытые в фото истории. Например, благодаря ему можно будет показать эволюцию городов, культуры или человеческой жизни. Также это упростит классификацию и доступ к снимкам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги