The New York Times имеет коллекцию фото, которая оценивается от пяти до семи млн физических экземпляров. Изображения содержат чрезвычайно ценную информацию об истории человечества XIX-XX веков, но их очень легко повредить, пишет pingvin.pro.

Например, в 2015 году архив пережил затопления. Чтобы защитить фотографии, The New York Times оцифровывает его вместе с Google.

Журналисты сканировать все изображения, а вот их дальнейшую классификацию сделает искусственный интеллект «Корпорации Добра». Многие фотографии содержат контекстную информацию на обратной стороне. Речь идет о времени, условиях и месте съемки. Times с помощью технологии Google создала систему, которая распознает и обрабатывает рукописные заметки с обеих сторон каждого фото.

Помощь ИИ Google нужна, чтобы найти скрытые в фото истории. Например, благодаря ему можно будет показать эволюцию городов, культуры или человеческой жизни. Также это упростит классификацию и доступ к снимкам.