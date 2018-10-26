Публичное акционерное общество «Укрпочта» намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Премьер министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения исполнения ПАО «Укрпошта» доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае непонимания важности этой социальной функции.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что проведение Объединительного собора украинских православных церквей зависит от Вселенского патриарха. По его словам, процесс предоставления украинской православной церкви автокефалии необратим. Филарет будет единым кандидатом от Киевского патриархата на предстоятеля единой поместной православной церкви.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен. За пятерых арестованных по делу о завладении 20 миллионами долларов США госбанка «Ощадбанк» внесли залоги.

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Позже американское издание Foreign Policy исправило интервью с Хугом, удалив эту цитату. Сам Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об «отсутствии доказательств российской агрессии на Донбассе».

Украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил опубликовать завещание.

Минэкономразвития инициирует принятие концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и валют.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об обоснованных подозрениях, что Россия поставляет украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

Опубликован ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа.