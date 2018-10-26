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Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об «отсутствии доказательств российской агрессии на Донбассе».

В комментарии Радио НВ он рассказал, что СММ занимается сбором фактов, а не доказательств.

«Я принципиально не могу говорить о вмешательстве одной из сторон. Потому что задача специальной мониторинговой миссии в Украине - устанавливать и докладывать о фактах. Мы не собираем доказательства. Тем более, что большинство фактов говорят сами за себя и я их перечислил в своем интервью. Важно понимать, что мы миссия, которая наблюдает, а не ведет расследование», - заявил он.

Напомним, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Позже издание удалило цитату, где Хуг говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков у ОБСЕ нет.
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