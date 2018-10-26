Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

Об этом Хуг рассказал в интервью Foreign Policy, сообщает Радио Свобода.

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, Хуг отметил: «Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства. - Ред.) Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы».

По словам Хуга, который в этом месяце покидает пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории, ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

«Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине», - заявил Хуг.

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также добавил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, «такую ​​форму можно купить где».

«Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России», - отмечает Хуг.

Напомним, Александр Хуг уходит с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершается 31 октября.

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.