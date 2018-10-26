Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Об этом «Украинской правде» рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, САП просила для него залог в 150 миллионов гривен.

«Как-то даже смешно это выглядит», - добавил прокурор.

По его словам, суд избрал размер залога для сына нардепа совсем незначительный, как для дела такого уровня.

Мусияка отметил, что ночь Березкин-младший провел изоляторе временного содержания, поскольку решение по нему было принято поздно вечером, после окончания рабочего дня. Но добавил, что скорее всего в течение дня пятницы, 26 октября, тот внесет всю сумму залога.

Прокурор САП также сообщил, что решения суда о содержании под стражей с альтернативой залога разных размеров есть уже касательно всех фигурантов дела хищения миллионов «Ощадбанка».

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».

По делу о хищении задержан сын народного депутата.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.

25 октября Соломенский райсуд арестовал заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову и еще 4 чиновников.