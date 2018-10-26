Минэкономразвития инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и валют. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга в Украине превышает 100 млн долларов в год. Объем проведения ICO/ITO компаний с украинским происхождением или размещением команд разработчиков в 2017-2018 годах - около 100 млн долларов, передает «Экономическая правда».

Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность относительно деятельности, связанной с криптовалютой, в том числе по их правовому статусу, налогообложению операциями с ними, возможностями заключения смарт-контрактов.

Как следствие, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается «в тени», что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: отсутствие надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложности участников рынка виртуальных валют в вопросах юридической классификации своей деятельности, пользования банковскими услугами, привлечения иностранных инвестиций, проведения ICO/ITO как украинских компаний.

Государство в свою очередь недополучает налоги и валютные поступления. У него нет возможности осуществлять финансовый мониторинг в этой сфере из-за отсутствия статистической информации. В результате теряются иностранные инвестиции и возможности для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Концепция предлагает на законодательном уровне определить основные термины, касающиеся виртуальных активов, таких как «виртуальная валюта» («криптовалюта»), «виртуальные активы», «ICO/ITO», «майнинг», «смарт-контракт», «токен».

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года.