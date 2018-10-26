Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об обоснованных подозрениях, что Россия поставляет украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.



Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Украинском католическом университете во Львове, сообщает УНИАН.

«У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий», - заявил Климкин.

Он сказал, что российская сторона смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было «химически выявить» такой факт. «И затем он идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцеком Чапутовичем - министром иностранных дел Польши. – Ред.)», - сообщил Климкин. Он добавил, что это не так просто выявить, «поскольку это сложный микс». «Мы должны последовательно это сделать, чтобы этих манипуляций не было», - подчеркнул Климкин.

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердилввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.

В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса.

По данным СМИ, Турция расследует покупку местными фирмами антрацита с оккупированной части Донбасса.