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Опубликован ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев.

Его составило издание «Новое Время».

Сто самых богатых украинцев сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов - это половина всего госдолга страны, отмечает НВ. Они увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних 33% до нынешних 43%, сообщает «Экономическая правда».

Издание отмечает, что это состояние растет в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины.

Ринат Ахметов – бессменный №1 рейтинга. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%, на 5,3 млрд долларов.

На втором месте - Виктор Пинчук. Оценка его состояния хотя и не вернулась к показателям докризисного 2013 года, но выросла на 87%.

Топ-3 замыкает Вадим Новинский – принадлежащий ему Смарт-Холдинг особо ценный тем, что владеет 25% Метинвеста Ахметова.

На четвертом месте - Геннадий Боголюбов. Оценка его состояния выросла благодаря хорошим показателям неформального ферросплавного холдинга Привата.

Боголюбов с Коломойским, который занял пятое место, контролируют основные активы этого сектора экономики страны.

Коломойский, Боголюбов и Алексей Мартынов в конце 2016 года потеряли свой наиболее публичный актив – национализированный Приватбанк. Но благодаря своему обширному ферросплавному бизнесу сумели восстановить свои позиции.

На шестом месте - Петр Порошенко. В этом году его капитал вырос на 10% и составил 1,1 млрд долларов.

На седьмом месте Константин Жеваго, акционера холдинга Ferrexpo. Его состояние – прямая производная цены на железную руду. НВ сообщает, что за год оно сократилось на четверть, но бизнесмен не покинул клуб долларовых миллиардеров.

Восьмое место занял Юрий Косюк. Жители Евросоюза привыкают к украинской курятине, а мажоритарный акционер ее производителя, компании МХП, укрепляет свое финансовое состояние.

Девятое место занял один из самых непубличных бизнесменов Украины, "человек-тень" в трио с Коломойским и Боголюбовым - Алексей Мартынов. Металлы и нефтепродукты растут в цене на мировом рынке и обеспечивают рост его благосостояния, отмечает НВ.

Топ-10 замыкают Галина и Александр Гереги. Практически любой человек, живущий в Украине, хоть раз в жизни побывал в статусе их клиента, отмечает НВ. Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр-К и Новая линия – крупнейшая в стране, ее магазины добрались уже до райцентров. Успех сети и аграрного бизнеса четы позволил им задуматься о приобретении футбольного клуба Карпаты.

 
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