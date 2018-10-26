Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что проведение Объединительного собора украинских православных церквей зависит от Вселенского патриарха.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Проведение собора зависит от вселенского патриарха», - подчеркнул он и добавил, что УПЦ КП надеется, что в ближайшее время будет созван этот собор. «Назвать дату созыва этого собора мы не можем, потому что это зависит от вселенского патриарха», - резюмировал патриарх Филарет



Он также заявил, что единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, будет иметь официальное название - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

«Название будет - Украинская православная церковь официальное, второе название - Киевский патриархат. Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, но недоразумения можно уладить», - заявил он.

«Если у Автокефальной церкви (УАПЦ) есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания», - добавил патриарх Филарет.

В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) уточнил, что «все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь». По его словам, это не личная идея УПЦ КП, а это мнение, которое было обсуждено с участием представительства Вселенского патриархата.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.