Украинская почта, как одна из крупнейших государственных компаний и исполнитель целого ряда социально важных функций, должна работать на украинских граждан. А назначенный на конкурсной основе менеджмент должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений «Укрпочты».

«Это недопустимо – не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу, - заверил глава правительства. - Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент «Укрпочты» не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче».

Премьер-министр отметил, что недавно в «Укрпочте» был назначен независимый наблюдательный совет, и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации.

«Будем обращаться в этот наблюдательный совет, как правительство, чтобы они дали свою оценку. С одной стороны. А с другой отрезвили руководство почты – чтобы таких заявлений больше не звучало. Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан», - сказал Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств – можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят «Укрпочту» в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

«Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые», - добавил глава правительства.

Напомним, «Укрпочта» намерена с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий, заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.