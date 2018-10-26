За пятерых арестованных по делу о завладении 20 миллионами долларов США госбанка «Ощадбанк» внесли залог.

Об этом говорится в письме юридической компании «EQUITY», сообщает «Украинская правда».

«26 октября 2018, соответствующие суммы залогов уже оплачены. Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу уже в ближайшее время», - говорится в письме.

В то же время в письме адвокаты заявили, что добились уменьшения залогов 6 своим подзащитным: руководителю ЗАО «Креатив», двум работникам ПАО «Креатив Групп», бывшему главному бухгалтеру Группы компаний «Креатив», бывшему директору ООО «ЗМЖ», бывшему акционеру группы компаний «Креатив» Максиму Березкину.

Ранее суд избрал меру пресечения Максиму Березкину в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».

По делу о хищении задержан сын народного депутата.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.

25 октября Соломенский райсуд арестовал заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову и еще 4 чиновников. Земцова внесла залог в 7 миллионов гривен.