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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет будет единым кандидатом от Киевского патриархата на предстоятеля единой поместной православной церкви. Об этом во время пресс-конференции заявил доктор наук по богословию, профессор, патриарший наместник, митрополит, владыка Епифаний, сообщает УНИАН.

Говоря об избрании будущего предстоятеля единой поместной православной церкви, он отметил: «Святейший патриарх не будет выдвигать себя в качестве кандидата. Его будем (выдвигать) мы, архиереи Киевского патриархата, единогласно, все мы едины, 40 архиереев, в том мнении, что только святейший патриарх имеет опыт, имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить эту единую поместную православную церковь». Владыка Епифаний заметил, что в церкви нет «предвыборной кампании», соответственно, не будут вестись какие-то обсуждения или «предвыборная агитация».

«Только на соборе будут избраны кандидаты. А для того, чтобы кандидат был избран, нужно иметь необходимое количество поддержки архиереев», - пояснил он. Владыка Епифаний добавил, что это количество определяется регламентом собора, и набрав его кандидат будет иметь возможность участвовать в выборах будущего предстоятеля.

«Мы, архиереи Киевского патриархата, все едины во мнении, что от нашей церкви единым кандидатом на выборы будущего предстоятеля будет святейший патриарх Филарет. А собор уже выберет и утвердит того, кто возглавит эту единую поместную православную церковь», - сказал он.

Кроме того, по его словам, на соборе в качестве наблюдателя будет присутствовать экзарх вселенского патриарха. И от его присутствия зависит точная дата созыва Объединительного собора.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
ForUm

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