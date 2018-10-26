Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа. Такое заявление лидер Беларуси сделал в ходе встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает 112 Украина.

«Чтобы быть абсолютно однозначным и нас понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, нашу позицию. Хочу прямо перед вами заявить – мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы – три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема, - не европейцы, не американцы, никто другой, - это мы должны решить проблему, чтоб она не была заморожена», - заявил Лукашенко.

«Я уже когда-то сказал: мы если придем с севера к вам (в Украину, - ред.), я хочу, чтоб это некоторые военные услышали в Украине, то мы придем на комбайнах и тракторах, на троллейбусах и автобусах, мы никогда не придем к вам на танках», - добавил лидер Беларуси.

Также Лукашенко отметил, что Беларусь «не просится ни посредниками, ни миротворцами» в конфликт на Донбассе.

«Мы просто за вас переживаем», - заявил он.

Россия начала свои агрессивные действия на территории Украины в 2014 году, аннексировав Крым и развернув боевые действия на Донбассе.

По состоянию на февраль 2017 года погибли 9,8 тыс. украинцев, 23 тыс. были ранены и почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами. Россия захватила 7,2% территории Украины.

25 января 2017 года Верховная Рада признала Российскую Федерацию агрессором.