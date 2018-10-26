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Публичное акционерное общество «Укрпочта» намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Об этом в интервью «Урядовому кур’єру» сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

«Мы подготовили антикризисный план, который внедрим с 1 ноября, если (новый) тариф не будет утвержден. Это значит, что «Укрпочта» будет вынуждена оптимизировать сеть в селах, которую выстроила на доставку пенсий. С 1 января 2019 года не доставляем пенсии, закрываем 5-7 тыс. отделений в сельской местности, увольняем часть административного и производственного персонала», - сказал он.

Смилянскоий подчеркнул, что еще в ноябре прошлого года ПАО обращалось к Министерству инфраструктуры, Министерству экономического развития и торговли, а также Министерству социальной политики и в Пенсионный фонд с просьбой о повышения тарифа, который не повышался с 2004 года.

«17 наших обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019-й», - отметил гендирекор.

По его словам, на каждой доставке пенсии предприятие теряет 19 гривен.

«Поэтому больше обращений не будет. Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят», - резюмировал Смилянский.

 Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.
ForUm

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