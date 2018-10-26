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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил о необратимости процесса предоставления украинской православной церкви автокефалии. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы подошли к такому времени, когда автокефальная украинская церковь получила необратимый процесс, потому что Вселенский патриарх твердо заявил о том, что украинская православная церковь, украинский народ достойны своей независимой церкви», - заявил патриарх Филарет.

Также глава УПЦ КП напомнил о решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской православной церкви и восстановлении своего канонического статуса. «Вселенский патриарх вместе с Синодом восстановили справедливость - сделали недейственной и недействительной анафему, которую наложили на меня московский патриарх и Архиерейский собор в 1992 году», - отметил он.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
ForUm

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