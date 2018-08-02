Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк является частью плана по дестабилизации ситуации на юге Украины. Об этом на брифинге в Киевской области сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Боевики ОРДЛО никогда не предлагали обменять руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на двух украинских военных, заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Министерство обороны рассматривает возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области.

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует решение Киевской городской государственной администрации начать переговоры о мировом соглашении, основанном на тех же условиях, которые компания предлагала еще в начале лета.

Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства 43-летнего бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске Запорожской области.

Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в деле о подрыве автомобиля два года назад в центре Киева, в результате которого погиб журналист.

Несмотря на тотальное недофинансирование, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе «Евровидение-2018», но отборочный этап состоится онлайн.

Закарпатская областная государственная администрация расценивает события в Виноградове с «разоблачением» председателя райгосадминистрации Михаила Русанюка на взятке как грубую, безграмотную и дешевую провокацию сотрудников управления защиты экономики. Об этом заявил глава ОГА Геннадий Москаль.

Министерство иностранных дел выразило временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметило необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

После признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, заявил глава УПЦ КП патриарх Филарет.

Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса поддержал выделение Украине 250 млн долларов для укрепления безопасности.

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин.