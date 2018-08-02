Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса поддержал выделение Украине 250 млн долларов для укрепления безопасности.

Об этом сообщило Посольство Украины в США в Facebook.

«Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл для оказания помощи в сфере безопасности Украине. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений», - говорится в сообщении.

В документ включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией.

Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО. Госдепартаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Закон о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны» вступит в силу после подписания Президентом США.

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов Украине на безопасность и оборону в конце июля.