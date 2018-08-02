Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства 43-летнего бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Сейчас в Бердянском горрайонном суде готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.

Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин. Ардеп Антон Геращенко подтвердил эту информацию.

Также следствие проверит возможную причастность народного депутата Александра Пономарева к убийству Олешко.