Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в деле о подрыве автомобиля два года назад в центре Киева, в результате которого погиб журналист, сообщает Украинская правда.

В частности, гражданская жена убитого, редактор Украинской правды Алена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский районный суд Киева. Она также убеждена, что взрыв, который произошел на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом.

«Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности», - считает она.

Еще 27 февраля 2018 года Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

«Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато. Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», - говорится в заметке.

Поэтому Притула просит суд обязать генпрокурора «безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.