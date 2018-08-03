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За прошедшие сутки, 2 августа, противник 28 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе один раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял наши позиции у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

За минувшие сутки в ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов погибли и один – получил ранения.
ForUm

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