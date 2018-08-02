После признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, заявил глава УПЦ КП патриарх Филарет.

«Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру – чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви», - сказал он в интервью телеканалу «Прямой», текст которого обнародован на сайте УПЦ КП.

Филарет пояснил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не России.

«Поэтому Россия тут своей собственности церковной не имеет», - сказал патриарх.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского Патриарха Варфоломея Президенту Петру Порошенко.