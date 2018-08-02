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Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Изменения, вносимые в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и Закон «О Высшем антикоррупционном суде», позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, что станет существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине», - говорится в сообщении.

Законом решаются некоторые вопросы организации деятельности ВАС и гарантий деятельности его судей, в частности предусмотрена детализация деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты ВАС.

В то же время законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

«С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел – в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов. Я также обращаюсь ко всем достойным юристам – участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине», - прокомментировал Порошенко.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.

 
ForUm

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