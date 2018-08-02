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Боевики ОРДЛО никогда не предлагали обменять руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на двух украинских военных, заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Не соответствуют действительности заявления адвокатов Рубана, далеких к переговорному процессу в Минске. Никогда ОРДЛО не предлагали за этого «генерала» двух наших военных. Однажды говорилось о формуле «один на один», а затем ОРДЛО просто включили его фамилию в свой общий список, где почти 300 человек, и заявили, что никаких малых обменов не будет, только всех на всех. Конечно, это позиция, надиктованная им в Кремле. Но если всех на всех, то мы требуем включить в этот список и всех пленников Кремля в российских тюрьмах: Сенцова, Кольченко, Сущенко, Балуха, Гриба, Карпюка, всех остальных», - написала она в Facebook.

Напомним, 1 августа стало известно, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Адвокат заявил, что Рубан якобы хотел пойти на сделку со следствием, чтобы быть обменянным и добиться возвращения в Украину военнослужащих Украины».

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть с августа 2014 года.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру им предоставили поручения об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.
ForUm

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